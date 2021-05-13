Стокгольм, , 13:29 — REGNUM Правительство Швеции продлевает срок действия договора об использовании 17 аварийных аэропортов до 30 сентября. Власти намерены и дальше обладать возможностью экстренно перебрасывать медиков и оборудование в наиболее пострадавшие от коронавируса части страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«У нас по-прежнему наблюдается высокий уровень распространения коронавирусной инфекции, и с учетом нагрузки, существующей в сфере здравоохранения, было бы важно иметь возможность перевозить как персонал, так и пациентов между различными регионами», — заявил в интервью государственному новостному агентству Швеции министр инфраструктуры Томас Энерот.

В Швеции, отмечают журналисты, на постоянной основе функционируют десять государственных аэропортов для чрезвычайных ситуаций, но в декабре 2020 года правительство страны поручило транспортному управлению провести переговоры и заключить соглашения с руководством еще 17 аэропортов.

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