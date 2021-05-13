Смоленск, 13 мая, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Аварийность на объектах теплоснабжения за отопительный сезон 2020−2021 существенно снизилась по сравнению с сезонами предыдущих годов. Об этом говорилось на совещании членов администрации Смоленской области, которое состоялось под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, основной темой стали итоги прохождения регионом осенне-зимнего отопительного периода 2020−2021 годов.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Начальник Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев, доложил, что минувший отопительный сезон стал самым длительным за последние пять лет — он длился с 22 сентября 2020 года по 12 мая 2021 года, то есть на 18 суток дольше среднего срока. За прошедший отопительный сезоны было зафиксировано 176 нештатных ситуаций — это на 3,5% меньше, чем за предыдущий сезон.

Существенно сократилось количество аварий на сетях теплоснабжения: за отопительный период 2020—2021 было зарегистрировано 15 таких ситуаций, тогда как годом ранее — 87, а за сезон 2018−2019 годов — 94. Таким образом, за два года аварийность на объектах теплоснабжения снизилась на 84%. На 20% сократилось время устранения аварийных ситуаций.

Значительно снизилась и доля аварий на магистральных тепловых сетях, принадлежащих филиалу ПАО «Квадра» — «Смоленская генерация». За прошедший сезон было зафиксировано пять отключений — это на 70% ниже показателя отопительного периода 2018−2019 годов (2019/20 годы — 12 отключений, 2018/19 годы — 17 отключений). На всех объектах ремонтно-восстановительные работы были проведены оперативно и качественно.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021−2022 годов планируется подготовить 656 котельных, 1,2 тысячи км тепловых сетей и 4,9 тысячи км водопроводных сетей.

«За последние годы была проведена серьезная работа, направленная на улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению, в том числе — в рамках прохождения отопительных периодов, и меня как главу региона не могут не радовать столь позитивные результаты, которых удалось достичь. Вместе с тем, не стоит останавливаться на достигнутом. Прошу вас и далее работать столь же эффективно, не снижая установленной планки», — прокомментировал доклад губернатор Алексей Островский.

На совещании обсуждался вопрос сокращения числа аварийных ситуаций на водопроводных сетях. Как сообщил руководитель департамента, эту проблему в регионе рассчитывают решить в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» (входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда»), в рамках которого запланировано не только осуществить мероприятия по строительству станций очистки воды, но и параллельно с этой работой произвести замену аварийных водопроводных сетей. Это позволит в ближайшей перспективе значительно улучшить качество и надежность водоснабжения потребителей. Общий объем финансирования программы до 2024 года составит порядка 2,9 млрд рублей.