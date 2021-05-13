Байдена избрали не для того, чтобы он правил: о письме американских военных
Вашингтон, 13 мая, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Для всего мира давно не секрет, в каком умственном и физическом состоянии находится нынешний президент США, но избирали ДжозефаБайдена не для того, чтобы именно он правил Соединёнными Штатами следующие четыре или восемь лет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 мая, комментируя заявление отставных американских генералов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден
Как сообщалось ранее, 120 отставных генералов подписали открытое письмо, в котором усомнились в достоверности результатов выборов 2020 года, а также в адекватности физического и психического состояния объявленного победителя.
«Американские генералы знают, о чём пишут. Впрочем, для всего мира давно не секрет, в каком умственном и физическом состоянии находится нынешний президент США — всё это на виду.
Избирали, однако, Байдена не для того, чтобы именно он правил Соединёнными Штатами следующие четыре или восемь лет. И даже не для того, чтобы он был активной фигурой в той группе лиц, под чьё управление в результате сфальсифицированной выборной кампании прошлого года попали США — он в этой группе марионетка для статуса. Примечательно, однако, что лучшей фигуры у демократов на момент предвыборной кампании не нашлось.
Как скоро Джо Байдена заменит Камала Харрис, тоже, на мой взгляд, несущественно. Политика Демократической партии США глубоко структурирована и эшелонирована, американский госаппарат работает исправно — во всяком случае, пока.
Что же собственно до подписавших данное обращение американских военных, то хорошо, конечно, что они есть, что они ставят эти вопросы, но с точки зрения реальной внутренней и внешней политики США их влияние невелико. Кроме того, в их головах налицо политическая путаница: «противостояние социализму и марксизму», включиться в которое они призывают американцев, — это точно не наиболее животрепещущая проблема современных США», — отметил Михаил Демурин.