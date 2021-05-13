Вашингтон, 13 мая, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Для всего мира давно не секрет, в каком умственном и физическом состоянии находится нынешний президент США, но избирали ДжозефаБайдена не для того, чтобы именно он правил Соединёнными Штатами следующие четыре или восемь лет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 мая, комментируя заявление отставных американских генералов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как сообщалось ранее, 120 отставных генералов подписали открытое письмо, в котором усомнились в достоверности результатов выборов 2020 года, а также в адекватности физического и психического состояния объявленного победителя.

« Американские генералы знают, о чём пишут. Впрочем, для всего мира давно не секрет, в каком умственном и физическом состоянии находится нынешний президент США — всё это на виду.

Избирали, однако, Байдена не для того, чтобы именно он правил Соединёнными Штатами следующие четыре или восемь лет. И даже не для того, чтобы он был активной фигурой в той группе лиц, под чьё управление в результате сфальсифицированной выборной кампании прошлого года попали США — он в этой группе марионетка для статуса. Примечательно, однако, что лучшей фигуры у демократов на момент предвыборной кампании не нашлось.

Как скоро Джо Байдена заменит Камала Харрис, тоже, на мой взгляд, несущественно. Политика Демократической партии США глубоко структурирована и эшелонирована, американский госаппарат работает исправно — во всяком случае, пока.