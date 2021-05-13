Москва, 13 мая, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 13 мая, проведет онлайн-встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Антониу Гутерреш

«В Москве с визитом находится генеральный секретарь ООН Гутерреш, — сказал представитель Кремля. — И сегодня в режиме видеоконференции президент также пообщается с генсекретарем».

Как сообщало ИА REGNUM, Гуттереш находится в официальным визитом в Москве. В ходе сегодняшней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым дипломаты обсудили ряд важных геополитических вопросов. Обсуждалась и тема признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V».

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