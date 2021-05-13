Осло, , 13:19 — REGNUM Норвежский институт общественного здравоохранения намерен провести этим летом так называемые «коронавирусные концерты», зрителями которых станут 15 000 человек. Цель исследователей заключается в попытке выяснить, насколько велик риск заражения коронавирусом и можно ли избежать распространения инфекции с помощью экспресс-тестов. Об этом 13 мая сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Предложение ведомства уже получило зеленый свет от Комитета по этике медицинских исследований (REK).

«Я считаю, что это просто фантастика», — заявил в интервью телеканалу NRK руководитель исследовательского проекта Атле Фретхейм.

Если все пойдет по плану, то уже в июне в Норвегии будут организованы три музыкальных концерта — по 5 000 участников на каждый.