Луганск, , 13:17 — REGNUM Выполнение Киевом Минских соглашений позволит избежать новых смертей в Донбассе. Об этом, как передаёт 13 мая агентство «Рес», заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, выступая на торжественном собрании в Луганске, посвященном семилетию образования ЛНР.

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«Россия является той силой, которая хочет помочь, а не отнять, хочет, чтобы продолжалась жизнь, — сказал Бибилов. — Самый главный смысл Минских соглашений — это прекратить убивать».

Глава Южной Осетии отметил, что семь лет существования ЛНР измеряется не только днями и годами, а также «человеческими жизнями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации Трёхсторонней контактной группы, экс-президент Украины Леонид Кравчук не исключил, что Киев может отказаться от Минского формата, если он не принесёт результатов.