Москва, 13 мая, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Правительство РФ подготовило законопроект, корректирующий процедуру банкротства, заявил 13 мая премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Dan Moyle Банкрот

По его словам, закон корректирует процедуру банкротства и ставит целью помощь в спасении дела.

«Это нужно не только должнику — ведь сейчас банкротство больно бьёт по всем участникам процесса. За прошлый год только 5% требований кредиторов были удовлетворены», — сказал Мишустин.

Он добавил, что работники предприятий-банкротов за это время потеряли около 1,5 млрд рублей.

«Практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы. В законопроекте максимально сбалансированы интересы всех участников. Для этого отказываемся от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. Они себя не оправдали», — сообщил глава правительства.

По его словам, будут применяться реабилитационная и ликвидационная процедуры. Так, можно будет обратиться в суд с просьбой о реструктуризации долговых обязательств.

В тех случаях, когда спасти предприятие невозможно, банкротство должно проводиться быстро, отметил Мишустин. Регулировать реализацию имущества должников будут чёткие правила, а прозрачность процедуры обеспечит электронная платформа.