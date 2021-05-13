Копенгаген, , 13:14 — REGNUM Сегодня, 13 мая, начнутся работы по извлечению из земли трупов норок, закопанных на полигонах Дании, с целью их дальнейшего сожжения. В общей сложности миллионы норок были погребены в спешке из-за опасений по поводу того, что животные являлись распространителями мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Тела убитых норок будут извлечены на поверхность из-за существующих опасений, что трупный яд животных попадет в близлежащие реки, озера и внутренние воды. По утверждению властей, никакой опасности для загрязнения питьевой воды пока нет, но загрязненные воды, залегающие на сравнительной высокой глубине, могут попадать в озера и реки.

В следующем году в местах захоронений планируется разместить очистные сооружения, срок эксплуатации которых может составить десять лет.