Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Петроградском районе Санкт-Петербурга в ближайшее время начнется масштабная реконструкция исторического Сытного рынка, основанного в 1711 году, то есть еще при императоре Петре I. Сам продуктовый рынок сохранится, но вокруг него появится современное общественное пространство, ресторанная улица и другие привлекательные для горожан и туристов объекты. Сумма инвестиций только в первый этап проекта составит примерно 70 млн рублей.

Gov.spb.ru Проект реконструкции Сытного рынка

Реконструкция Сытного рынка рассчитана на пять лет и будет проходить в несколько этапов. Так, в конце 2022 года будет раскрыт проход с Сытнинской улицы на территорию рынка, построены новые деревянные павильоны с заведениями общественного питания, тротуар вдоль улицы станет общественным пространством.

Здание Сытного рынка будет отреставрировано с сохранением исторических элементов и планировок. Весь интерьер торгового объекта будет выстроен в едином дизайне. На прилегающей территории, вместе с павильонами, появятся летние террасы. Помимо стационарной, сохранится возможность и уличной сезонной торговли.

«В результате реконструкции Сытный рынок превратится в многофункциональный центр притяжения не только для жителей Петроградской стороны, но и всего города <…> Главная задача — совместить все традиционные функции городского рынка и создать для них опрятные современные декорации», — отметил Иван Громов, глава администрации Петроградского района.