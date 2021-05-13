Нижний Новгород, , 12:55 — REGNUM

В Нижегородской области по состоянию на 13 мая выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 121 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 115 588 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 107 человек, всего выздоровели с начала пандемии 110 959 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3359 человек. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 13 мая в регионе проведено 2 607 100 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4632 нижегородца. Охват населения тестированием снизился до показателя 115,8.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,06. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 13 мая остаются свободными 26% коек инфекционного профиля.