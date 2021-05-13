Москва, , 12:53 — REGNUM Та денежно-кредитная политика, которая проводится в России, обрекает ее на низкие темпы экономического роста. Об этом 13 мая заявил директор института экономики роста им. П.А. Столыпина, советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

«Денежно-кредитная политика — это один из краеугольных камней развития экономики, — сказал он, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета института экономики роста им. П.А. Столыпина. — Мы проводили опрос среди предпринимателей. И большая часть бизнесменов открыто говорит о том, что недостаток кредитных средств — это одна из главных проблем российской экономики вместе с налогами и административным давлением. Какая ситуация на текущий момент? Низкая доступность кредитных средств и высокая ставка для несырьевого сектора, что не позволяет ему развиваться. При этом созданы каналы рефинансирования и по линии правительства, и по линии ЦБ РФ. Но этих каналов катастрофически недостаточно для того, чтобы финансировать процессы развития в несырьевом секторе».

Как подчеркнул Свириденко, в России очень низкий уровень ликвидности, и этому способствует запретительная денежно-кредитная политика.

«В банковской сфере пять-шесть ключевых банков, и конкуренция сильно пострадала в последние годы, — сказал он. — Нет механизма рефинансирования беззалоговых кредитов, а залоги — это одна из самых главных проблем для наших компаний. Та денежно-кредитная политика, которая у нас проводится, обрекает нас на низкие темпы экономического роста. Как только у нас повышается спрос, у нас повышается ставка. У нас дорожают ресурсы для реального сектора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации в банковской сфере РФ высказался бизнесмен Олег Дерипаска.

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