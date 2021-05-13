Москва, 13 мая 2021, 12:53 — REGNUM Первым из биатлонистов сборной России привился от коронавируса призёр сочинской Олимпиады Евгений Гараничев. Об этом 13 мая сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.
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«Гараничев первым и пока единственным из спортсменов сборной России сделал прививку от COVID-19», — цитирует Кугаевского ТАСС.
Гараничев поставил прививку «Спутник V».
Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) настоятельно рекомендовал спортсменам привиться от коронавируса.