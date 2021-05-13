Москва, , 12:52 — REGNUM Глава компании Tesla Илон Маск абсолютно прав, приостановив покупку электромобилей с помощью биткоина. И дело не только в экологии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Идет расход не возобновляемых энергоресурсов ради сомнительной с точки зрения устойчивого развития глобальной экономики цели. Человечеству давно пора стать бережливым хозяином на планете, разумно расходуя ее ресурсы.

Мода на крипту в итоге пройдет, а потраченные энергоносители никто не вернет. Государство или, правильнее сказать, центральные банки никогда не откажутся от монополии на печатный станок.

В этом, также как в монополии на легальное насилие, заключается основной смысл государственной власти. Скорее, человечество придет к мировому правительству и мировой валюте, чем победит крипта.

Когда обнулится биткоин? Возможно, намного раньше, чем думают многие. Крипту вполне может похоронить жесткая распродажа всех финансовых активов, вызванная масштабной коррекцией на американском рынке акций.

Поводом для последней могут стать как слабые финансовые результаты американских компаний, так налоговая реформа Джо Байдена», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Tesla приостановила покупку электромобилей с помощью биткойна из-за влияния его добычи на экологию, написал в своем аккаунте в Twitter глава компании Илон Маск.

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