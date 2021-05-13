Казань, , 12:53 — REGNUM Устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани Ильназу Галявиеву провели наркологическую экспертизу. Об этом 13 мая сообщает Телеграм-канал Baza.

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«Галявиеву провели наркологическую экспертизу — в анализах преступника не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя. Ильназ напал на школу №175 в трезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что предварительную психолого-психиатрическую экспертизу казанскому нападавшему проводит лично Зураб Кекелидзе, являющийся главным внештатным психиатром Минздрава РФ и директором центра им. В.П. Сербского в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах у президента России Владимира Путина отсутствует поездка в Казань после трагедии в местной школе.