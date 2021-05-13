Москва, 13 мая, 2021, 12:51 — ИА Регнум. У России и США отсутствуют договорённости относительно встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата

«Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет», — сказал Песков.

По его словам, данная тема «по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа».