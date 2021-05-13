Ташкент, , 12:50 — REGNUM Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Касбинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Авария произошла 8 мая в 22:10 (20:10 мск) на 26-м километре автодороги Карши — Талды-Курган — Касби — Дженой. Автомобиль ВАЗ 2101 столкнулся с автомобилем Nexia. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе двое детей одного и четырех лет. С травмами госпитализированы два человека.

Выживший водитель автомобиля ВАЗ 2101 заявил, что перед поездкой употребил алкоголь. 13 мая в администрации Касбинского района прошло совещание с участием главы региона Зойир Мирзаев.

«Нам нелегко принять такое ужасное событие в священные дни Рамазана», — сказал глава Кашкадарьинской области. Он пожалел терпения и выдержки близким погибших.