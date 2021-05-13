Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону и Новочеркасске выявлен высокий уровень загрязнения воздуха, сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

По его словам, на Дону действует 18 стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, семь из которых расположены в областном центре. Источниками загрязнения являются крупные промышленные предприятия и автомобили. При этом случаев экстремального загрязнения атмосферного воздуха в Ростовской области не зафиксировано.

В настоящее время правительство Ростовской области занимаются вопросом включения Ростова-на-Дону и Новочеркасска в федеральную программу «Экология». Участие в программе поможет привлечь дополнительные средства на улучшение состояния атмосферного воздуха на Дону.