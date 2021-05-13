Рязань, , 12:53 — REGNUM Подозреваемого в телефонном мошенничестве, от действий которого пострадали 14 человек в разных регионах России, задержали полицейские в Рязани. Мужчина представлялся «директором» и требовал «подчинённых» срочно перевести ему деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального УМВД,

С ноября 2020 года в полицию стали поступать похожие заявления: пострадавшим звонил мужчина, представлялся директором организации, в которой те работали, и требовал срочно перевести выручку на определённый счёт. «Подчинённые» переводили ему от четырёх до 28 тысяч рублей. Обманутыми оказались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов, всего 14 человек, общая сумма переводов превысила 180 тысяч рублей.

В серии дистанционных мошенничеств подозревают 28-летнего уроженца Пензенской области. Злоумышленник, ранее судимый за кражу, грабеж и мошенничество после освобождения из исправительной колонии арендовал квартиру в Московском районе Рязани. В ходе обыска из жилища изъяты мобильные телефоны, ноутбук и другие доказательственные предметы.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый по решению суда арестован.