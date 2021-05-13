Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM То, как сказались длительные майские каникулы на ситуации с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области, станет понятно через две недели. Пока регион по заболеваемости ковидом находится на плато. Об этом 13 мая сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ленобласть находится на плато. Ждем недели-две, когда станет понятно, как мы с вами соблюдали антиковидные мероприятия на длинных майских праздниках, — пояснила Ольга Историк. — На сегодня наблюдается состояние некоего плато, дальше будет понятно по заболеваемости».

Глава управления Роспотребнадзора отметила, что во всех поликлиниках Ленобласти есть вакцина от коронавируса, причем нескольких видов.

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