Москва, , 12:48 — REGNUM Многие страны используют контакты для побуждения Израиля и Палестины к прекращению боевых действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны [конфликта на Ближнем Востоке] к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения», — сказал Песков.

По его словам, в России «также прикладываются соответствующие усилия, осуществляются контакты на этот счет».

Песков также напомнил Израилю и Палестине об отсутствии альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования.