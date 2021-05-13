Ульяновск, 13 мая 2021, 12:48 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 13 мая, командующий Приволжским округом войск национальной гвардии России Павел Дегтярев представил нового руководителя управления по региону. Пост занял Игорь Абашкин, сообщается на сайте ведомства.
Вновь назначенного руководителя представили врио губернатора Ульяновской области, членам правительства, руководителям силовых структур и личному составу подразделений и аппарата управления Росгвардии.
Основной темой рабочей встречи стали вопросы взаимодействия исполнительной власти и правоохранительных органов региона. Отмечается, что Игорь Абашкин, который до перехода в Ульяновскую область руководил управлением в Калужской области, выразил уверенность «в дальнейшем повышении эффективности деятельности» ведомства.
Как сообщалоИА REGNUM, 27 апреля врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона заявил об освобождении от должности исполняющей обязанности первого вице-премьераЕкатерины Убы. Ещё четыре чиновника получили устный выговор. Причиной стала «критическая ситуация» с тестированием на коронавирус.
Справка ИА REGNUM. Игорь Анатольевич Абашкин родился 2 марта 1970 года в Азербайджане в городе Сумгаите. Является выпускником сельскохозяйственной академии и государственного национального исследовательского университета в Белгородской области.
В 1992 году стал работать в правоохранительных органах, пройдут путь милиционера патрульно-постовой до начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Белгородской области. В 2019 — 2021 годы возглавлял управление Росгвардии по Калужской области. 12 апреля 2021 года назначен на начальником управления Росгвардии по Ульяновской области.
Награждён ведомственными медалями.