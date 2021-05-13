Ульяновск, 13 мая, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 13 мая, командующий Приволжским округом войск национальной гвардии России Павел Дегтярев представил нового руководителя управления по региону. Пост занял Игорь Абашкин, сообщается на сайте ведомства.

Ulgov.ru Игорь Абашкин

Вновь назначенного руководителя представили врио губернатора Ульяновской области, членам правительства, руководителям силовых структур и личному составу подразделений и аппарата управления Росгвардии.

Основной темой рабочей встречи стали вопросы взаимодействия исполнительной власти и правоохранительных органов региона. Отмечается, что Игорь Абашкин, который до перехода в Ульяновскую область руководил управлением в Калужской области, выразил уверенность «в дальнейшем повышении эффективности деятельности» ведомства.

Как сообщалоИА REGNUM, 27 апреля врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона заявил об освобождении от должности исполняющей обязанности первого вице-премьераЕкатерины Убы. Ещё четыре чиновника получили устный выговор. Причиной стала «критическая ситуация» с тестированием на коронавирус.