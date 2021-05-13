Рамалла , , 12:47 — REGNUM В секторе Газа зарегистрировали несколько летальных случаев, вызванных воздействием неизвестных токсичных веществ. Об этом сообщает портал Samaa News.

Отмечается, что ранее в медицинский комплекс «Аш-Шифаа» поступило несколько тел, в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что они подверглись воздействию отравляющих газов. У погибших взяты необходимые пробы для завершения экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ударов военно-воздушных сил Израиля по территории сектора Газа погибли 72 человека.

Представитель пресс-службы израильской армии Хидай Зильберман заявил журналистам, что военные армии обороны Израиля в настоящее время занимаются разработкой вариантов проведения наземной операции в секторе Газа.

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