Красноярск, , 12:46 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались девять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 3620 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в регионе выявлено 71 756 носителей коронавируса, выздоровели 66 090 человек.

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