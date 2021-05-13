Иркутск, , 12:45 — REGNUM В Иркутской области, несмотря на высокий уровень цен на рынке недвижимости, процесс приобретения жилья за 2020 год заметно активизировался. Этом информирует территориальный орган государственной статистики.

Отмечается в частности, что в прошлом году на основании договоров купли-продажи в Приангарье зарегистрированы права на 81 609 жилых помещений (117% к предыдущему году и 162% к 2010 г.). Подавляющая часть (99%) покупателей — граждане России и незначительное количество — юридические лица, органы власти разных уровней, а также отдельные представители других государств.

Из всех купленных за год жилых помещений лишь 9 единиц (0,01%) были муниципальными, остальные до совершения сделки находились в частной собственности. Покупалось, в основном, небольшое и относительно недорогое жилье. Общая площадь всех купленных помещений — 2,8 млн. кв. метров, в среднем по 34,5 кв. м. Средняя цена (по договору) — 1,1 млн. рублей.

Кроме того, граждане становились собственниками жилья по иным основаниям (наследство, приватизация, договор дарения, мены, ренты, пожизненного содержания с иждивением и др.). За год зарегистрировано 80 275 таких прав на жилые помещения общей площадью 3,3 млн. кв. метров (в среднем по 40,8 кв. м). В целом за год зарегистрировано 161 884 новых собственников жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год средняя стоимость жилья в Иркутской области выросла на 26%, тогда как по Сибири этот показатель составил всего 10%. Существует предположение, что на ситуацию в жилищной сфере и на динамику цен в Приангарье оказало влияние мощнейшее наводнение и действие льготных программ ипотеки.

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