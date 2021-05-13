Джакарта, , 12:45 — REGNUM Посол Китая в Индонезии Сяо Цянь поздравил индонезийских мусульман с праздником «Идул Фитри», сообщает CNN Indonesia.

По словам посла, праздник «Идул Фитри» может побудить мусульман Индонезии и Китая укрепить дружбу.

«По случаю священного и мирного праздника от имени посольства Китая в Индонезии искренне приветствую индонезийских мусульман», — заявил Сяо Цянь.

В настоящее время более 20 млн мусульман в Китае также счастливо празднуют «Идул Фитри», как и мусульмане в Индонезии.

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