Воронеж, , 12:44 — REGNUM Первый более чем за год международный пассажирский авиарейс отправится из международного аэропорта «Воронеж» 26 мая. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в соцсети.

«Друзья, мы знаем как вы соскучились по тёплому морю. Поэтому с радостью сообщаем, что наша «первая ласточка» на Кипр собирается вылететь через две недели», — сообщается на странице.

Как уточнили в аэропорту, рейс авиакомпании AZUR air будет чартерными, он отправится с туристами по маршруту Воронеж — Ларнака. Что касается остальной лётной программы, то, как уточнили в аэропорту, пока она остаётся в стадии согласования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, международный аэропорт «Воронеж» оставался без международных рейсов с апреля 2020 года. С 1 апреля 2021 года воронежский аэропорт получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на выполнение рейсов за рубеж. Изначально в аэропорту сообщали о планах на совершение прямых рейсов в Грецию (Салоники, Ираклион), Таиланд (Пхукет), Тунис (Монастир), Кипр (Ларнака), Армению (Ереван), Киргизию (Бишкек). Популярным направлением (до закрытия с 15 апреля) называлась также Турция (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан).