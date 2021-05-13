Кишинёв, , 12:47 — REGNUM Члены Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) приступили к разработке инициатив по укреплению института семьи. Об этом, как сообщает пресс-служба ПСРМ, 13 мая заявили на брифинге члены партии Василий Боля, Владимир Односталко и Алла Дарованная.

«Мы предлагаем дополнить статью 48 конституции следующими положениями: государство запрещает регистрацию однополых браков, родители детей — это отец и мать», — заявил Боля.

Односталко заявил, что ряд политиков в Молдавии, пытаясь договориться о финансовой помощи, «готовы принимать законы, убивающие традиционную семью». Депутат отметил, что ПСРМ инициирует законопроект, предусматривающих введение уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Депутаты также заявили, что будут выступать против Стамбульской конвенции, так как во многих странах уже отметили, что она подрывает семейные ценности.

Напомним, Стамбульская конвенция (полное название — «Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием») была открыта для подписания в мае 2011 года. Турция сначала присоединилась к ней, но в марте 2021 года отказалась выполнять эти положения. Молдавия подписала Конвенцию, но не ратифицировала. Россия отказалась подписывать этот документ.