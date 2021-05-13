Таллин, , 12:43 — REGNUM

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Бывший канцлер юстиции Эстонии, присяжный адвокат Аллар Йыкс подал в административный суд жалобу на запретительные постановления правительства. Об этом сам юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Йыкса, порядок введения ограничений из-за коронавируса COVID-19 недостаточно обоснован, не рассмотрены альтернативы и меры по смягчению последствий, например, рассредоточение людей в заведениях общественного питания и в театрах. Сами правила написаны так обще и не конкретно, что их можно трактовать противоположным образом.

«Жалоба подана в интересах одного семейного кафе в Таллине, но касается всех, кому было отказано в деятельности, а именно — театров, ресторанов и различных СПА», — написал Йыкс.

Он добавил, что жалоба не означает, что отрицается сам факт вирусного заболевания. Жалоба, по его словам, направлена против ущемления прав тех, кто вынужден нести от этого серьезные материальные потери.