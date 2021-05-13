Москва, , 12:42 — REGNUM Россия не планирует присоединять территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление со стороны представителей ЕС о «планах» России якобы поглотить ДНР и ЛНР.

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«Россия не планировала и не планирует никого поглощать», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона «никогда этим не занималась».