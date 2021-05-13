Москва, 13 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Россия не планирует присоединять территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление со стороны представителей ЕС о «планах» России якобы поглотить ДНР и ЛНР.

СВ ДНР ИА Regnum Надпись ДНР на каске

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона «никогда этим не занималась».