Ярославль, , 12:42 — REGNUM В Ярославской области активисты Общероссийского народного фронта попросили прокуратуру области проверить ремонт дороги Карабиха — Введенье в Ярославском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Активисты ОНФ ищут следы 40 миллионов на «отремонтированной» дороге Страница регионального отделения ОНФ в Facebook

В 2020 году участок протяженностью 6,6 км от деревни Шепелево был отремонтирован за в 39,4 млн рублей по инновационной технологи — «холодного ресайклинга». Суть её в том, что старый асфальт срезается, измельчается в крошку, к ней добавляется цемент и битумная эмульсия. Получившийся состав укладывается заново и трамбуется катком. Как рассказывают местные жители, сначала дорога была ровной. Но очень недолго.

«Может быть, метод и неплохой. Когда её сделали — дорога в принципе нормальная была, где-то недели две. Правда, при сухой погоде пыль стояла ужасная. А во время дождей дорога превратилась в стиральную доску. Как дождик пройдёт, так всё — нет дороги. Они пытались её грейдировать. Как подсохнет — вроде ничего. А в марте она развалилась уже вся. Ужас, короче. Стало хуже, чем до ремонта. Дороги практически нет. Нам прислали ответ, что подрядчик исправит всё по гарантии. Но исправлять там нечего, дорога отсутствует, только строить заново», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из жителей.

На месте, где была дорога, побывали представители ОНФ. Их фотографии подтверждают слова жителей — об асфальтовой дороге практически ничто не напоминает.

Дорога Страница регионального отделения ОНФ в Facebook

«Общественники убедились, что из-за множества неровностей ездить по ней можно только с содроганием, причем в буквальном смысле слова. Знаки ограничения скорости выглядят как издевательство. Дорогу с ремонтом, убивающим машины и время, за неимением других вариантов используют жители более десяти населенных пунктов, садоводы, клиенты и персонал парк-отеля и санатория-профилактория. Кроме того, по ней курсируют рейсовый и школьный автобусы», — рассказали в региональном отделении ОНФ.

Общественники надеются, что вмешательство прокуратуры поможет прояснить, куда исчезла отремонтированная за средства областного бюджета дорога.

«Транспортная доступность сельских населенных пунктов — больная тема для нашей области. Мы регулярно получаем обращения из сел, деревень, к которым ни пройти ни проехать. Органы власти в большинстве случаев отвечают под копирку: денег нет. В кои-то веки средства появились, и что мы видим? С трудом подбираю приличные слова, чтобы описать свои впечатления. Прокуратуре следует внимательно проверить исполнение контракта и соблюдение технологии производства работ», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Общественники призвали областные власти проследить за тем, чтобы подрядчик выполнил гарантийные обязательства в кратчайшие сроки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области разрушилась главная рыбацкая дорога