Ярославль, 13 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ярославской области активисты Общероссийского народного фронта попросили прокуратуру области проверить ремонт дороги Карабиха — Введенье в Ярославском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Страница регионального отделения ОНФ в Facebook Активисты ОНФ ищут следы 40 миллионов на «отремонтированной» дороге

В 2020 году участок протяженностью 6,6 км от деревни Шепелево был отремонтирован за в 39,4 млн рублей по инновационной технологи — «холодного ресайклинга». Суть её в том, что старый асфальт срезается, измельчается в крошку, к ней добавляется цемент и битумная эмульсия. Получившийся состав укладывается заново и трамбуется катком. Как рассказывают местные жители, сначала дорога была ровной. Но очень недолго.

«Может быть, метод и неплохой. Когда её сделали — дорога в принципе нормальная была, где-то недели две. Правда, при сухой погоде пыль стояла ужасная. А во время дождей дорога превратилась в стиральную доску. Как дождик пройдёт, так всё — нет дороги. Они пытались её грейдировать. Как подсохнет — вроде ничего. А в марте она развалилась уже вся. Ужас, короче. Стало хуже, чем до ремонта. Дороги практически нет. Школьный автобус тут ездит, который отказывается детей доставлять — невозможно ездить. Рейсовый автобус тут же. Нам прислали ответ, что подрядчик исправит всё по гарантии. Но исправлять там нечего, дорога отсутствует, только строить заново», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из жителей.

На месте, где была дорога, побывали представители ОНФ. Их фотографии подтверждают слова жителей — об асфальтовой дороге практически ничто не напоминает.

Страница регионального отделения ОНФ в Facebook Дорога

«Общественники убедились, что из-за множества неровностей ездить по ней можно только с содроганием, причем в буквальном смысле слова. Знаки ограничения скорости выглядят как издевательство. Дорогу с ремонтом, убивающим машины и время, за неимением других вариантов используют жители более десяти населенных пунктов, садоводы, клиенты и персонал парк-отеля и санатория-профилактория. Кроме того, по ней курсируют рейсовый и школьный автобусы», — рассказали в региональном отделении ОНФ.

Общественники надеются, что вмешательство прокуратуры поможет прояснить, куда исчезла отремонтированная за средства областного бюджета дорога.

«Транспортная доступность сельских населенных пунктов — больная тема для нашей области. Мы регулярно получаем обращения из сел, деревень, к которым ни пройти ни проехать. Органы власти в большинстве случаев отвечают под копирку: денег нет. В кои-то веки средства появились, и что мы видим? С трудом подбираю приличные слова, чтобы описать свои впечатления. Прокуратуре следует внимательно проверить исполнение контракта и соблюдение технологии производства работ», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Общественники призвали областные власти проследить за тем, чтобы подрядчик выполнил гарантийные обязательства в кратчайшие сроки.