Сосенский, Калужская область, , 13:20 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту травмирования работника Сосенского приборостроительного завода, сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 15 февраля 30-летний слесарь-сборщик предприятия по указанию инженера осуществлял работы по монтажу и теплоизоляции системы теплоснабжения и холодоснабжения в производственном помещении на высоте 2,2 метра. Работник использовал самостоятельно собранную сборно-разборную передвижную вышку. Настил рабочей площадки с ограждением отсутствовал, средства индивидуальной защиты от падения с высоты не использовались, инструктаж, стажировка и медицинский осмотр не проводились. Слесарь встал на плохо зафиксированный настил на втором ярусе вышки, с которого упал на бетонный пол. В результате потерпевший получил перелом костей черепа и ключицы и другие повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью.

Инженеру, небрежность которого повлекла травмирование сотрудника на рабочем месте, предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда. Уголовное дело с направлено в суд.

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