Москва, , 12:42 — REGNUM Состояние железных дорог в России может стать сдерживающим фактором для развития региональных экономик. Об этом 13 мая сообщил основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предприниматель отметил, что России следует активнее вести переработку экспортируемой продукции. Именно такой подход должен поспособствовать экономическому росту страны. По его прогнозу, в мире будет снижаться доля «грязной» промышленности, а параллельно расти возобновляемая энергетика. Это приведет к увеличению спроса на полуфабрикаты.

«Если за семь лет сможем переработать треть продукции в полуфабрикаты — это миллионы рабочих мест, более пропорциональное развитие регионов. Я не вижу никаких сдерживающих факторов. Некоторым сдерживающим фактором являются наши железные дороги», — заявил Дерипаска.

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