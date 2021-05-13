Оренбург, , 12:40 — REGNUM В Оренбургской области вице-губернатор — министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России», сообщает телеграм-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» со ссылкой на источник в партии.

Мессенджер публикует информацию, согласно которой Сухарев уходит на работу в администрацию президента РФ.

Напомним, Игорь Сухарев претендовал на депутатский мандат в Госдуме по 144-му округу (Орск и восток Оренбуржья). При отказе Сухарева от участия в выборах главным кандидатом от партии власти по восточной зоне региона становится Виктор Заварзин. Добавим, что он является действующим депутатом Госдумы по этому округу.

Стоит отметить, Игорь Сухарев с 2007 года являлся депутатом Заксобрания Оренбургской области, с 2016 года по 2020 год — депутат Госдумы. В июле 2020 года отказался от мандата и вернулся в Оренбуржье, где был назначен на должность исполняющего обязанности вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике — министра региональной и информационной политики Оренбургской области, а 19 октября 2020 года стал вице-губернатором и министром.