Варшава, , 12:40 — REGNUM Во время матча чемпионата Германии по футболу между берлинской «Гертой» и гельзенкирхенским «Шальке-04», который состоялся 12 мая, получил травму польский футболист Кшиштоф Пёнтек, выступающий за берлинскую команду. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Футболист является одним из игроков основного состава национальной сборной Польши, и в настоящее время его участие на грядущем чемпионате Европы оказалось под вопросом.

«Это очень большая потеря для национальной команды. Пентек — один из ключевых игроков её основного состава. Мы будем следить за ситуацией и очень рассчитываем, что он вернется в строй до начала турнира», — заявил журналистам главный тренер сборной Польши Пауло Соуза.

Сообщается, что травму польский футболист получил во втором тайме во время столкновения с представителем команды соперников. Он был заменен и покинул пределы поля хромая. Врачи установили у него травму лодыжки и пока точно не сообщили, когда Пентек сможет возвратиться к игре.

Сборная Польши на чемпионате Европы проведет все матчи группового этапа в Санкт-Петербурге. 14 июня ей будет противостоять команда Словакии, 19 июня — Испании, 23 июня — Швеции.