Минск, , 12:40 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, граждане Белоруссии активно поддержали сформированное от их имени «Всебелорусское народное собрание» и активно поддерживают заявленную от их имени «конституционную реформу». Об этом он заявил 13 мая в президентском дворце на торжественной церемонии вручения верительных грамот.

«Белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который

идёт открыто, с широким обсуждением. Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Белоруссия остаётся приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным», — сообщил Лукашенко иностранным дипломатам.

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Обращаясь к послам шести государств, он сообщил также: «Очень надеюсь, что вы предложите интересные идеи для развития сотрудничества, обогатите нас положительным опытом своих стран».

Также сегодня Лукашенко принял чиновников, отвечающих за работу сформированной по его указанию «конституционной комиссии».

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