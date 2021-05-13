Москва, , 12:40 — REGNUM Илона Маска можно с полной уверенностью называть новым Трампом в плане влияния на рынки через социальные сети, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICBF Чэнь Лиминь.

«Не стоит забывать, что это он своими твитами раскачал Dogecoin до капитализации выше «Газпрома», что ряд компаний вырос на его благодарностях за те или иные товары. Это человек, к которому сейчас активно прислушиваются, и он фантастически на этом играет.

Биткоин в течение одних суток терял более $10 тыс. за единицу, и потери эти были связаны именно с приостановкой Tesla принятия криптовалюты к оплате электромобилей. А за биткоином потянулись и остальные токены, потеряв 5−7% капитализации.

Разумеется, Маск следит за экологической обстановкой и понимает, что майнинг криптовалют сопряжен к огромным расходом электроэнергии, а уголь действительно является, грубо говоря, самым «грязным» топливом.

Но представляется, что эта история скорее про то, что Tesla не хочет продавать машины за корректирующуюся криптовалюту, чем о заботе об экологии. На ралли биткоина компания заработала более $1,5 млрд с декабря 2020 года по апрель 2021 года, и после продажи собственных запасов криптовалюты логично подождать ее серьезного падения и после этого вновь начать продажи электрокаров.

Не верится, что Маск не знает о своем влиянии на рынок, и одним твитом он моментально сократил капитализацию не только крипторынка, но и Tesla, Paypal, Square, Coinbase и нескольких других компаний, работающих с токенами.

Пусть его компании и активно следят за экологичностью производства, но в тот факт, что остановка приема биткоина как оплаты автомобилей связана только с экологическим вредом от майнинга, верится с трудом.

Коррекция биткоина от апрельских максимумов составляет более 20% — с почти $65 тыс. он упал до $50 тыс. и вряд ли пока вернется к прежним значениям, учитывая общую ситуацию на фондовом рынке, проседающим из-за инфляционных страхов.

Предположительно примерно через квартал можно ждать новых новостей от Маска по поводу приема криптовалют как оплаты — к этому времени биткоин вряд ли вернется к максимальным значениям, исходя как из фундаментальной рыночной, так и из технической картины», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава компании Tesla Илон Маск заявил, что компания приостановила покупку электромобилей с помощью биткойна из-за влияния его добычи на экологию.

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