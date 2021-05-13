Кострома, , 12:50 — REGNUM 12 мая жители Костромы почтили память детей и взрослых, погибших в Казани. Студенты, пенсионеры, молодые пары несли цветы, игрушки и свечи в Ботниковский сквер, расположенный в центре города.

FOTO8132 © Наталья Диева

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Корреспондент ИА REGNUM спросил у костромичей, о чём их заставили задуматься события 11 мая и какие меры позволят предотвратить подобное.

«Просто хочется как-то поддержать пострадавших и их семьи, выразить свою скорбь. У меня ребенок детсадовского возраста. Я боюсь что такая ситуация может коснуться и его. Я считаю, что наши детские сады и школы не защищены, любой может зайти в здание. Даже если есть охрана, она, мне кажется, совсем не соответствует реальным запросам времени. Нужна более серьёзная подготовка, соответствующая физическая форма. Мы отдаём своих детей в школу надеясь, что все будет хорошо, но получается вот так… Думаю, в каждой школе, в каждом детском учреждении должны разговаривать с ребятами. Не номинально, для отчётов, а вести реальную работу в этом направлении. Я помню, как воспитывали нас — плохо себя ведёшь, какие-то отклонения — иди в кабинет к директору, тебя накажут. Так же и сейчас. Надо выводить детей на беседу, разговор, узнавать, что происходит в семье. Если честно, то думаю что мы не увидим глобальных изменений в школах» , — сказала костромичка Нина Смирнова.

Возложение цветов © Наталья Диева

«Необходимо следить за тем, какая информация попадает в уши и глаза наших детей, на чём они воспитываются. Жестокость надо выявлять и искоренять, ни в коем случае не поощрять. Я не хочу сказать, что надо запрещать молодёжи сидеть в интернете или смотреть боевики. Это бесполезно. Думаю, нужно найти золотую середину — учить их различать плохое и хорошее, учить понимать, как формируются чувства и поступки, разбираться, что из этого — твое, а что — нет. Но это очень сложно. Но идти нужно только в этом направлении, остальное будет чудовищной ошибкой», — поделился мнением костромской пенсионер Владимир Михайлович.

Студенты пришли почтить память жертв казанской трагедии

«Мы пришли сюда по своей воле, не по просьбе преподавателей. Казань далеко от Костромы, но такое может случиться с каждым. Поэтому мы здесь. Мы думаем, что такой же человек может оказаться среди нас. И от этого страшно. Думаю, как студенты мы можем сделать многое — более внимательно относиться к своим однокурсникам, не бояться сообщать о странном поведении. Не считать это стукачеством, не считать разговор с психологом чем-то запредельным и стыдным… Думаю, если бы близкие стрелка интересовались, чем он занимается, что с ним происходит, и реагировали, такого бы не произошло. Крыша «слетает» не за час. Наверняка они замечали что-то странное, но списали это на тяжелый период взросления, как часто говорят. Так быть не должно», — группа студентов костромского энергетического техникума имени Чижова.

«Можно ли было предотвратить трагедию? Сложный вопрос. Случай решает все. Но если бы кто-то остановил стрелка на улице, или бы система охраны школ была более совершенна — возможно. Например, можно сделать так, чтобы с нажатием тревожной кнопки автоматически блокировались все двери в классах… СМИ называют стрелка «ребенком». В наше время в 19 лет люди уже были взрослыми — понимали, что надо учиться, работать. Детей мы как-то слишком долго воспитываем. Процесс взросления затянулся, поэтому в молодёжи сейчас нет ответственности. Может быть дело в этом», — Анастасия Евгеньевна, пенсионерка.

Скорбь © Наталья Диева

«Казань — город моих предков. К тому же я воспитываю своего ребенка, поэтому считаю это личной трагедией. Если этот… уже был настроен на убийство, его никто бы не остановил. Но есть вопрос — как он прошёл в школу вооруженный до зубов, не встретив особых препятствий? Чтобы этого не повторилось, надо работать по всем фронтам одновременно. Это и усиление безопасности в школах, и вопросы к выдаче оружия, и подробная психологическая работа с детьми, и анализ социальных сетей. На раннем уровне надо выявлять таких людей. Он же не в один день возомнил себя Богом! Страшно то, что реакция властей может ограничиться словами на публику и пафосом», — поделилась мнением костромичка, пожелавшая остаться неназванной.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года в казанскую школу No 175 вошёл её бывший ученик Ильназ Галявиев. В руках у молодого человека была самодельная бомба и ружьё. Ранив сторожа и техническую сотрудницу, молодой человек стал заходить в классы и стрелять в школьников и учителей. В результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Ещё 21 человек был ранен.

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