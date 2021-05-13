Париж, , 12:48 — REGNUM Французская спортивная компания Alpine (принадлежит Renault) представила лимитированную серию купе A110 Legende GT. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тираж купе насчитывает всего 300 экземпляров. Новинка предназначена для авторынка Европы.

Под капотом Alpine A110 Legende GT стоит четырехцилиндровый турбодвигатель версии Alpine A110S на 1,8 л. Мощность стандартного мотора для A110 была увеличена в этой версии до 292 «лошадей».

Агрегатируется двигатель с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. С 0 до 100 км/ч A110 Legende GT достигает за 4,4 секунды. При этом максимальная скорость машины ограничена 250 км/ч.

Авто из лимитированной версии будут продаваться в двух оттенках кузова: синего Abyss Blue, который сочетается с янтарно-коричневым интерьером, и серебристого Mercury Silver с отделкой из черной кожи в салоне.

Также модель получит многоспицевые колесные диски с алмазной огранкой на 18 дюймов и золотистые тормозные суппорты.

Цена на новинку во Франции составляет от 71 600 евро (6 447 530 рублей).

Напомним, в апреле гонщики F1 из команды Alpine Formula One получили две новые версии Alpine A110 в специальном исполнении Trackside Cars.

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