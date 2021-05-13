Москва, , 12:37 — REGNUM В планах у президента РФ Владимира Путина отсутствует поездка в Казань после трагедии в местной школе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Пока в планах поездки такой нет», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер уже дал «все необходимые поручения» на этот счёт.

Песков также напомнил, что Путин лично выразил соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе стрельбы в школе Казани.