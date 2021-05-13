Москва, , 12:37 — REGNUM Российская банковская система одна из самых кабальных в мире. Об этом 13 мая заявил предприниматель Олег Дерипаска в рамках расширенного заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

«Банкам выгоднее обложить нас обеспечительными мерами до трусов. У нас самая кабальная система из существующих в мире. Ты даже не можешь провести досрочное погашение без штрафов. Я не говорю, что надо нападать на банки и терзать их. Давайте создавать альтернативы: нужно обеспечить ликвидность, нормальный ломбардный список, раз создали кредитное агентство, то нужно верить этим рейтингам. Запустить этот механизм», — сказал Дерипаска.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дерипаска предсказал экономике РФ интересные времена.

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