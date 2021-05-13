Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль обеспечение жильём детей-сирот в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин ознакомился с ходом расследования уголовного дела о выдаче сиротам непригодного жилья. Глава СКР обратил внимание, что проблема с одним из многоквартирных домов возникла несколько лет назад, однако контролирующие органы только в апреле обратили внимание на ситуацию.

«Он потребовал предоставить статистику по региону касательно получения сиротами жилья и потребовал изучить, в каком объёме освоены денежные средства», — указано на сайте СКР.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с начала 2021 года куплено более 100 квартир для детей-сирот. Однако в ряде территорий выданное ранее жильё оказалось ненадлежащего качества. После выявленных проблем донской губернатор Василий Голубев обрушился с критикой в адрес министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца.

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