Красноярск, , 12:35 — REGNUM В Красноярском крае за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, выздоровели 100 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 71 756 носителей SARS-CoV-2. Общее количество выздоровевших в регионе — 66 090 человек.

В Красноярском крае проведено уже 2 658 583 теста на коронавирус.

Напомним, 12 мая в регионе выявили 105 носителей коронавируса, выздоровели 100 красноярцев.

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