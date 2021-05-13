Темрюкский район, Краснодарский край, , 12:34 — REGNUM Древний бронзовый серп, приблизительный возраст которого составляет более 3,5 тыс. лет, обнаружен в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили 13 мая в пресс-службе администрации региона.

«В последние десять лет благодаря археологическим раскопкам при строительстве крупных инфраструктурных объектов ученые приоткрыли многие ранее неизвестные страницы древней истории края. Подобных серпов при раскопках найдено всего около полусотни. Схожие артефакты обнаружены недалеко от Анапы, в Абинском и Отрадненском районах. Они датируются примерно XV—XIII вв. до нашей эры», — прокомментировал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Артефакт был обнаружен на месте строительства автомобильной дороги. Предположительно, серп был изготовлен в эпоху поздней бронзы в прикубанских центрах металлургии и металлообработки, которые находились в верховьях реки Кубань — ближе к местам добычи металла. Также специалисты обнаружили фрагменты глиняной посуды, которые аналогичны посуде эпохи поздней бронзы из Крыма и Северного Причерноморья.