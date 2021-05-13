Вена, , 12:33 — REGNUM Реальный тюремный срок может угрожать канцлеру Австрии Себастьяну Курцу в связи с подозрением его в даче ложных показаний, сообщает европейская версия издания Politico.

О том, что против действующего главы государства открыто судебное производство, стало известно 12 мая. Его подозревают в том, что он солгал парламентскому комитету, осуществлявшему расследование предполагаемых случаев коррупции среди членов прошлого правительства. Если это подтвердится, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Со своей стороны, Курц эти обвинения в свой адрес отверг, выразив уверенность в том, что будет оправдан. Кроме того, он заявил о том, что у него никакого желания уходить в отставку.

Тем не менее, если обвинение — решение об этом, по мнению юристов, вероятно, будет принято в ближайшие недели, будет предъявлено ему официально, на него будет оказано значительное давление, чтобы он покинул свой пост.

«Красная линия будет пересечена, если канцлеру будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве», — отметила Памела Ренди-Вагнер, лидер оппозиционных социал-демократов.

«Действующий канцлер, которому предъявлено обвинение и находится в суде, не может выполнять свои обязанности, и ему придется столкнуться с последствиями», — добавила она.

Новости о расследовании потрясли европейский политический ландшафт, особенно в Германии, где Курца многие считают политической звездой и образцом для консервативных политиков на всем континенте. В самой же Австрии Курц в последнее время переживает тяжелые времена. Уголовное расследование — лишь последний удар для канцлера, чья правоцентристская партия увязла в широкомасштабном парламентском расследовании того, что австрийцы окрестили «делом казино».