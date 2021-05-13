Москва, , 12:33 — REGNUM Правительство РФ направит 1 млрд рублей на поддержку туроператоров, вывозивших граждан из Турции и Танзании. Об этом 13 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тыс. человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 млрд рублей для компенсации затрат», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что для поддержки туристических операторов, реализующих чартерные программы по России, будет выделено 1,2 млрд рублей. Компенсироваться будет до половины расходов. Перечень направлений определит Ростуризм.