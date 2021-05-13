Белград, , 12:32 — REGNUM Экономический рост Сербии в 2021 году, по данным МВФ, составит 6%, что является историческим для страны экономическим рывком. Об этом 13 мая заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Я действительно горд и счастлив в связи с этими результатами, это значит, что с января у нас будет средняя зарплата свыше 600 евро», — сказал сербский лидер во время осмотра пункта вакцинации военной части Белградского гарнизона.

Он добавил, что если раньше наш ВВП находился между 33−34 млрд евро, то в 2021 году он превысит 50 млрд евро. «Сербия никогда не имела такого экономического рывка в своей истории», резюмировал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия улучшила прогноз по росту экономики Сербии на 2021 год до 5,3%, а в 2022 году прогнозируется рост на 4%. В предыдущем осеннем отчете ЕС прогнозировал рост валового внутреннего дохода Сербии на 4,8% на 2021 год.

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