Посёлок Баляга, Забайкальский край, , 12:31 — REGNUM В Забайкальском крае вынесен приговор двоим жителям села Баляга (отцу и сыну), которые в феврале 2020 года в ходе совместного распития спиртных напитков в котельной ООО МК «Рассвет» и последовавшей за этим ссорой жестоко убили человека.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, после завязавшейся драки родственники силой затолкали избитого собутыльника в топку горящего отопительного котла. От полученных повреждений мужчина скончался. Результаты судебной экспертизы ДНК подтвердили, что следы крови на отопительном котле принадлежит потерпевшему.

Пса это преступление суд постановил приговорить каждого из мужчин к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, каждий из подсудимых должен выплатить по два миллиона рублей матери погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что 35-летнего мужчины уже нет в живых, выяснилось в процессе его поисков, согласно поступившему заявлению о пропаже.

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